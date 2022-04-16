Прощання з “Москвою”: в окупованому Севастополі влаштували траурну церемонію (фото)

Прощальна церемонія з ракетним крейсером відбулася біля пам'ятника "300 років Російському флоту".

У п’ятницю, 15 квітня, в анексованому Росією місті Севастополі окупанти влаштували церемонію прощання з ракетним крейсером "Москва", який затонув після влучних ударів українських ракет.

Про це повідомляє ВВС.

На траурній церемонії, яка відбувалася біля пам'ятника "300 років Російському флоту", були присутні ветерани російського флоту та священики. На одному з вінків, які принесли на це зібрання, зауважили напис на стрічці "кораблю та морякам".

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Раніше окупанти повідомляли, що екіпаж “Москви” було врятовано із затонулого судна, офіційно про кількість загиблих не повідомлялося. Пропагандистські російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ стверджували, що крейсер "Москва" затонув після пожежі через детонацію боєкомплекту під час буксирування в умовах шторму.

За інформацією українських військових, шторм не тільки призвів до затоплення судна, але й до загибелі більшості моряків із флагмана російського Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що ракетний крейсер "Москва" зазнав ракетних ударів 13 квітня. Після влучання двох ракет "Нептун" на судні почалася пожежа, він нахилився і почав тонути. На борту на момент атаки могли перебувати 510 членів екіпажу.

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