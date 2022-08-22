"Прошу максимально обережно ставитися до ситуації": Кім розповів про обмеження на Миколаївщині до Дня Незалежності 

Мешканців Миколаєва, який регулярно потерпає від бомбардувань військ РФ, просять найближчими днями працювати дистанційно через підвищену загрозу ударів з боку окупантів.

Попри підвищену загрозу Миколаїв на День Незалежності не будуть закривати на в'їзд і виїзд.

Про це голова ОВА Віталій Кім написав в Telegram.

У Миколаєві та інших районах також не будуть запроваджувати подовжену комендантську годину. Це стосується і тих населених пунктів, які часто обстрілюються.

"Місто закривати ми не будемо на 23-24 (серпня - ред.). Прошу всіх максимально обережно ставитися до цієї ситуації, тому що російські окупанти загрожують тим, що обстрілюватимуть пункти ухвалення рішення", - написав Кім.

Натомість, масових заходів до Дня Незалежності у Миколаєві проводити не будуть. Місцевих просять залишатися вдома у святкові дні.

"Також готуємо розпорядження про те, що рекомендуємо всім дистанційно працювати у ці дні, але при цьому місто не закриваємо. Не проводимо заходи, де масове скупчення людей, прошу від себе не збиратися", - наголосив Кім.

Нагадаємо, у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності.

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