"Просимо їх випустити": в "Азові" заявили, що цивільні в Маріуполі не можуть залишити підвали через обстріли

"Просимо їх випустити": в "Азові" заявили, що цивільні в Маріуполі не можуть залишити підвали через обстріли

Цивільні, що перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, не мають можливості покинути своїх підвалів.

Люди бояться через постійні обстріли, попри заяви військ РФ про дотримання режиму тиші, який вони так і не здійснили.

Про це у відеозверненні заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

"Ворог продовжує обстріли та безпечно покинути територію "Азовсталі" нашим цивільним громадянам поки немає можливості. Лише за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть із заводу", – сказав Паламар.

"Ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити і створити належні умови для виходу цивільних від першого для війни. Щоб жінки, діти покинули територію Маріуполя, який практично знищений", – закликав заступник командира полку "Азов".

Нагадаємо, на 20 квітня був анонсований гуманітарний коридор з Маріуполя, проте віце-прем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила ввечері, що цей коридор не спрацював так, як планувалося.

Зауважимо, в Держдепартаменті США повідомили, що для безпечного виходу цивільних з Маріуполя можуть бути залучені союзники з НАТО.

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