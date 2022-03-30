Просить вкрасти ноутбук та костюм: СБУ перехопила розмову російського окупанта та дружини

Просить вкрасти ноутбук та костюм: СБУ перехопила розмову російського окупанта та дружини

Росіяни визнають, що вони - нація злодіїв.

СБУ перехопила розмову російського окупанта та його дружини, в якій жінка просить вкрасти для неї ноутбук, костюм та кросівки.

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Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Дружина окупанта каже, щоб путінський вояка грабував українські домівки та привіз їй ноутбук, костюм та кросівки. Водночас аморальна жінка навіть називає свій розмір та говорить, що "росіяни не можуть нічого не вкрасти".

"Окупант хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване "цілими сумками", - йдеться у повідомленні.

СБУ пообіцяла покарати усіх вбивць та мародерів, які прийшли на українську землю.

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