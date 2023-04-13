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Прославляють звірства і жорстокість: аналітики ISW про страшну страту українського військового

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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Прославляють звірства і жорстокість: аналітики ISW про страшну страту українського військового

Фото: Associated Press

Демонстрацією жорстокості окупанти намагаються деморалізувати Сили оборони України.

Аналітики аналітики Інституту вивчення війни вважають, російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства" своїх окупантів в Україні. Також вони виступають за "посилення жорстокості".

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Фахівці відреагували на відео в Мережі, на якому російський солдат жорстоко страчує українського полоненого, відрізавши йому голову. Так, аналітики зауважують, що в одному з Telegram-каналів, який пов'язують з ПВК "Вагнер", цинічно намагалися виправдати цей вчинок та заявили, що нібито "обидві сторони вдаються до жорстоких дій". Ба більше - у дописі вважають, що це обезголовлення не буде останньою насильницькою стратою під час війни.

"Канал стверджував, що бути звинуваченим у жорстокості під час війни - це все одно, що отримати штраф за перевищення швидкості під час автомобільних перегонів. Це твердження було використано під час обговорення двох попередніх відео страт "Вагнера", - зауважують аналітики Інституту.

Наголошується, що такою публічною демонстрацією жорстокості окупанти намагаються деморалізувати, посіяти паніку в українських Силах оборони та безпеки. Проте українські розвідники запевнили, що це їм не вдасться.

"Постійне використання російськими військами такої насильницької тактики та її підтримка в російському інформаційному просторі підриває професіоналізм і дисципліну російської армії", - заявили в ISW.

Страти українського військового: реакція України

Ввечері 11 квітня Мережу облетіло жорстоке відео страти українського військовополоненого. Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на злочинЗа його словами, "це відео Росії - якою вона є", адже це не випадковість чи епізод, бо це повторюється. Як приклад, згадав злочини росіян у Бучі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росії із Ради безпеки ООН та України. Український дипломат назвав агресорку Росію гіршою за терористичну організацію "ІДІЛ".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також заявив, що РФ не місце в Радбезі ООН. Він назвав абсурдним перебування там країни-агресорки.

Тим часом радник голови ОП Михайло Подоляк звернувся до "миротворців" у світі, які пропонують Україні "обмінювати землі на мир". Вчинок окупанта ще раз переконує у кровожерливості Росії, зазначив Подоляк.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив: росіяни, які відрізали голову українському військовому та зняли на відео цей процес, обовʼязково будуть знайдені та покарані. За його словами, такі речі пробачати не можна.

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Дата публікації
Перегляди
1797
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