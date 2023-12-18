Прослушка в кабінеті Залужного: в Генштабі зробили заяву щодо інциденту

В Генштабі прокоментували інформацію про те, що в кабінеті Валерія Залужного виявили пристрій для прослуховування. Цим зараз займається Служба безпеки України.

Про це заявили в пресслужбі Генштабу.

Як зазначається, пристрій знайшли під час планової перевірки приміщень. В одному із них був установлений елемент обладнання для зняття інформації.

“Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності. З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, повідомлено Службу безпеки України”, - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, під час підготовки одного з кабінетів до роботи Валерія Залужного було виявлено "прослушку". ТСН.ua зібрав все, що відомо про справу.

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