Війна
32
Окупанти маскуються під цивільних у Куп’янську: командир "Ахіллеса" розповів про ситуацію на Харківщині

У Вовчанську росіяни активізували штурми та інфільтрацію, а в Куп’янську ЗСУ відтіснили їх до Осколу.

ЗСУ

© Associated Press

Російські окупаційні війська активізували штурмові дії у Вовчанську. Вони намагаються обійти місто з флангів та через лісисту місцевість. При цьому на Куп’янському напрямку Сили оборони утримують позиції та проводять зачистку міста від диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес».

«Розділ виконує завдання завжди на найскладніших відтинках, тому ми виконуємо завдання і на Вовчанську, і Мілове-Дворичанське, і Куп’янщина, і Покровськ. Якщо пройтись загалом по лінії бойових зіткнення, скажу так коротко: по Вовчанську противник активізував ударно-штурмові дії. Останній місяць активно намагається обходити містом по флангах, користуючись лісистою місцевістю і, зокрема, в самому місті проводити ударні штурмові дії. Кожного дня тривають складні бої. І на поточний момент противник несе суттєві втрати, при тому його просування воно є мінімальним», — заявив Юрій Федоренко.

Командир також зазначив, що ворог намагається застосовувати тактику інфільтрації.

«Ворог намагається просочуватись між бойових порядків, заходити достатньо глибоко в наші тилові частини. Але ця тактика вона добре відома по всій лінії бойових зіткнень, тому є відповідні рубежі блокування, де противник виявляється, знищується, а деяка частина його охоче здається в полон», — зазначив Юрій Федоренко.

Ситуація на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою. Лівобережний плацдарм міцно утримується ЗСУ. За словами Федоренка, в осінній перспективі можливості для окупації цього плацдарму у ворога не буде, попри те, що росіяни щоденно б’ють по переправах, ускладнюючи логістику.

Також командир ЗСУ зазначив, що правобережний Куп’янськ, а саме північно-західна частина міста повністю очищена від окупантів. Силам оборони вдалося відтіснити ворога до річки Оскіл, унеможливлюючи його інфільтрацію до самого міста.

Як додав командир, у різних районах Куп’янська залишаються диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) противника, які ховаються у підвалах та будинках. Наразі триває активна зачистка міста.

«Є певні складнощі щодо розподілу між цивільними і відповідно між окупантами, тому що ворог, розуміючи, що опинився в програшній ситуації в місті Куп’янськ, переодягається в цивільний форму одяг і намагається злитися з місцевим населенням», — пояснив командир.

Нагадаємо, українські військові та спецслужби продовжують оборонну операцію в районі Покровська, звільняючи ключові райони міста та стримуючи російські штурми на південних околицях.

Ситуація у Вовчанську Харківської області залишається критичною — місто майже вщент зруйноване та нагадує Авдіївку чи Волноваху після запеклих боїв.

