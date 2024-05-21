Проспав напад на Україну?: в РФ генерал зробив дивну заяву про війну та мобілізацію окупантів

Член комітету Держдуми з оборони, російський генерал-лейтенант Віктор Соболєв зробив дивну заяву про війну. Звучала вона так, ніби він не слідкує за новинами, або "підзабув", що Росія розпочала повномасштабну війну проти України ще у лютому 2022 року.

Так, за його словами, у разі "оголошення Росією війни" Україні в РФ буде проведено "повну мобілізацію", яка унеможливить відстрочку від служби в армії для росіян, пише BRIEF.

"Мобілізація у разі війни – це мобілізація. Жодних відстрочок тут бути не може. Інакше ми значно зменшимо свій мобілізаційний ресурс і воювати буде нікому", - сказав Соболєв.

Російський генерал також зробив "нову заяву", що Кремль відправлятиме на війну до України своїх іноземних найманців. Про що, окрім Соболєва, вже й так всім давно відомо.

"У ході можливої ​​повної мобілізації влада планує відправити на фронт, зокрема, нових громадян Росії з країн Центральної Азії, у яких, як правило, більше трьох дітей. Саме тому комітет Держдуми з оборони нещодавно рекомендував відхилити законопроєкт щодо надання відстрочки для батьків трьох та більше дітей", - заявив кремлівський генерал.

Нагадаємо, під час наступу окупантів на Харківщині Росія залучила найманців з Африки.

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