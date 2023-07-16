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"Проспав війну": під Бахмутом взяли у полон окупанта, який заснув на посту – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
171
Час на прочитання
1 хв
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"Проспав війну": під Бахмутом взяли у полон окупанта, який заснув на посту – відео

Під Бахмутом взяли у полон окупанта, який заснув на посту. Фото: скриншот.

Українські військові взяли в полон сонного російського солдата під Бахмутом.

На Бахмутському напрямку українські воїни взяли в полон окупанта, коли той буквально заснув на позиції у бліндажі. 

Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.   

"Солдат спить, а служба йде", – прокоментував він.

Зазначається, що ЗСУ зайшли на ворожі позиції й виявили російського солдата, який в цей час просто спав у бліндажі. Опинившсь під прицілом зброї, сонний загарбник просив, щоб його "не вбивали".

"Я тебе не вб’ю. Здайся нормально в полон. Руки вверх підніми", – говорить на відео військовий.

"Солдат спить, а служба йде": ЗСУ взяли в полон сонного окупанта

"Солдат спить, а служба йде": ЗСУ взяли в полон сонного окупанта

Нагадаємо, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони противника на один кілометр.

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Дата публікації
Перегляди
171
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