"Проста математика": чи могли б ЗСУ утримати Авдіївку, якби мали F-16

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відповів, чи змогли б ЗСУ утримати Авдіївку, якби мали літаки F-16.

Про це нардеп сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Ми і так зараз маємо літаки. Якби ми мали зараз літаки, які могли б конкурувати за своїм обладнанням і озброєнням з літаками [РФ], зокрема Су-34, Су-35, п’ятого покоління літаки, 4+, то так… На жаль, у росіян наразі кращі літаки, тому ми не можемо навіть підлітати швидко, близько і збивати їх. Тому що наші радари не конкурують з їхніми, вони нас бачать далі, і ракети нас вражають ще на підльоті... Це проста математика, яку ми маємо розуміти", – пояснив Костенко.

На його думку, якщо до України прибудуть F-16, які зможуть патрулювати, "і хоча б паритетно бачити один одного", то це не дасть росіянам можливості підлітати так близько до лінії зіткнення.

Костенко додав, що авіація відіграла одну з ключових ролей на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, українські військові у ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки.

На думку аналітиків ISW, обмежена перевага у повітрі дозволила російським військам захопити Авдіївку.

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