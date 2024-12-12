Повії з усієї РФ їдуть "на заробітки" на окуповані території: що розповідають

Російські секс-працівниці на окупованому Донбасі скаржаться, що "клієнтів" поменшало після операції у Курські області — адже багато російських військових поїхали туди.

Секс-працівниці зі всієї території РФ приїздять на окуповані території "на заробітки", адже там "розцінки" більші, ніж навіть у Москві.

Про це йдеться у матеріалі російського "незалежного" видання "Верстка".

99% їхніх клієнтів – російські окупанти, які охоче витрачають свої високі зарплати за вбивтсва українців. Секс-працівниці приїжджають до окопів, на блокпости і в сауни. Нерідко, вони просто пиячать з російськими військовими, які "виливають душу" і скаржаться, що їм набридло воювати.

Наприклад, 25-річна Мар'яна раніше "працювала" у Москві і Сочі, а зараз перебралася до окупованого Луганська, адже заробітки тут у рази вищі. Не лякає росіянку і постійна "бавовна".

"Спершу їхати боялися. Але коли побачили, що тут за тиждень заробляють по півтора мільйона, почали міркувати: "А може, й не так там бомблять", – розповідає Мар'яна.

Більшість російських секс-робітниць приїжджають до окупованих регіонів "на вахту". Як правило, винаймають на пару тижнів або на місяць житло в окупованих Луганську, Донецьку, Маріуполі, Бердянську чи Мелітополі.

"Смертники" хочуть "відтягнутися" як слід

За словами секс-працівниць, більшість окупантів розуміють, що приречені і є смертниками. Загарбники говорять: "у мене нікого немає", "я вантаж-200", "мені нема чого втрачати".

"Загалом я приїхала сюди і, можна сказати, спилася. Потрібно ж з ними пити. Ну і я не можу це слухати, якщо не пити. А я непитуща була. Але тепер мені доводиться. Вони в компанії одразу кажуть: "Залишаються ті, хто п'ють. Нам питущі потрібні", – говорить інша секс-працівниця.

Секс-працівниці також зазначають, що у запитах окупантів все частіше фігурує жіноче домінування, БДСМ-практики та підпорядкування.

"Буквально вчора в мене було троє хлопців, яких я страпонила. Все частіше просять послуги пані, домінування, ігри зі страпоном, коли я в активній ролі", – говорить Мар'яна про "скрепних" росіян з "традиційними" цінностями.

Насильство і зґвалтування

Окупанти не були б окупантами, якби і тут не показали свою "звірячу" сутність. Секс-працівниці скаржаться, що дуже часто окупанти їх обдурюють – на "виклику" має бути один хлопець, а по приїхді виявляєтсья, що сидить ціла компанія п'яних або обкурених загарбників, які ґвалтують дівчину і виганяють геть без обіцяної плати, або навіть можуть жорстоко побити.

"Начебто замовляє один клієнт, а в результаті у мене їх п'ять, я не зрозуміла, як це сталося, і додому їду з голою д*пою. Або він може бути хорошим на початку..., а через півгодини ти вже у відключенні і не розумієш, що відбувається", – описує секс-працівниця Карина.

Жінки розповіли журналістам історії, як одна їхня колега погодилася на виїзд одна до сауни, де її зустріли семеро окупантів і зґвалтували. Ще когось викинули з п'ятого поверху, іншу начебто закопали, десь є підвал із ув'язненими жінками, яких ґвалтують, даючи їм наркотики.

Російські секс-працівниці на окупованому Донбасі скаржаться, що "клієнтів" поменшало після операції у Курські області — адже багато російських військових поїхали туди.

Раніше повідомлялося, що українці масово повертаються в окупований Маріуполь.

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