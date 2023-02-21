"Просто фізично ми не встигаємо": Жданов розповів, яка зброя потрібна ЗСУ

Олег Жданов зазначив, що у боях навколо Бахмута у окупантів періодично з'являється перевага через недостатню кількість певного озброєння у ЗСУ.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що українським військовим катастрофічно не вистачає мін та мінометів. Також гостро стоїть питання про те, чи отримає Україна далекобійні ракети.

Про це військовий експерт сказав на своєму Youtube-каналі.

За його словами, зараз українські військові потребують багатоцільових самохідних мінометів, яких немає у тих чи інших пакетах військової допомоги від партнерів.

"Це проблема... Наша піхота, відповідно, ціною свого життя платить за відсутність такого виду озброєння, як міномети", - заявив експерт.

Він також зазначив, що у тих же боях навколо Бахмута у росіян періодично з'являється перевага через те, що ЗСУ просто не встигають їх "косити".

"Просто фізично ми не встигаємо. Мінометів катастрофічно не вистачає або мін до мінометів. Їх теж катастрофічно не вистачає", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, за оцінками Жданова, 300 тисяч окупантів, які РФ тримала як резерв і готувала на своїх полігонах, уже в Україні.

Президент США Джо Байден під час свого візиту до Києва 20 лютого заявив, що Штати разом із союзниками зібрали для України "700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем і понад 2 млн артилерійських боєприпасів, більше 50 ракетних систем, засоби ППО".

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