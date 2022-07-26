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"Просто лють": у Маріуполі мешканці знесеного будинку облаштовують житло просто неба (відео)

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"Просто лють": у Маріуполі мешканці знесеного будинку облаштовують житло просто неба (відео)

Скриншот з відео

У Маріуполі перші мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

Зауважимо, що ще на початку червня російські окупанти почали зносити зруйновані будинки в Маріуполі, не розбираючи завалів.

Про теперішню ситуацію повідомив радник міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідне відео.

"Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім під відкритим небом. Мабуть саме так гауляйтери уявляють собі "маневренный жилой фонд", – йдеться в дописі.

"А якщо чесно – тут не вистачає слів. Двадцать перше сторіччя. Центр Європи. Люди змушені облаштовувати побут на вулиці просто неба. Лють. Просто Лють", – додав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти оголосили про завершення видавання гуманітарної допомоги у режимі живої черги. Крім того, жителям надають "питну" воду, яку набирають у річках.

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