Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Просто лють": з'явилося свіже відео бомбардування окупантами "Азовсталі"

Дата публікації
Перегляди
1236
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Просто лють": з'явилося свіже відео бомбардування окупантами "Азовсталі"

Скриншот з відео

У Мережі опубліковане свіже відео, на якому зафіксовані бомбардування російськими окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

На кадрах видно, як від ворожих ударів великий густий дим піднімається в небо Маріуполя.

Відповідний запис опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 13 травня.

"Маріуполь. "Азовсталь". Окупанти бомблять Захисників майже в режимі прямої трансляції. А світ продовжує спостерігати, обмежуючись здебільшого співчуттям…. Лють. Просто лють", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 13 травня Андрющенко повідомив, що російські війська під прикриттям обстрілів намагаються прорватися на територію "Азовсталі", де тримають оборону українські військові.

Неподалік Зміїного згоріло російське судно "Всеволод Бобров"

Неподалік Зміїного згоріло російське судно "Всеволод Бобров"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація