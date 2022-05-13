"Просто лють": з'явилося свіже відео бомбардування окупантами "Азовсталі"

У Мережі опубліковане свіже відео, на якому зафіксовані бомбардування російськими окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
На кадрах видно, як від ворожих ударів великий густий дим піднімається в небо Маріуполя.
Відповідний запис опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 13 травня.
"Маріуполь. "Азовсталь". Окупанти бомблять Захисників майже в режимі прямої трансляції. А світ продовжує спостерігати, обмежуючись здебільшого співчуттям…. Лють. Просто лють", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше 13 травня Андрющенко повідомив, що російські війська під прикриттям обстрілів намагаються прорватися на територію "Азовсталі", де тримають оборону українські військові.
Читайте також: