Просто "під носом" у ворога майстри під прикриттям військових полагодили кабель для поновлення зв'язку в Херсоні

Просто "під носом" у ворога майстри під прикриттям військових полагодили кабель для поновлення зв'язку в Херсоні

Унікальну спецоперацію з відновлення зв'язку в Херсоні провели воїни разом з чотирма цивільними технарями-добровольцями.

Херсон знову з Інтернетом і має доступ до правдивої інформації завдяки сміливцям, які зайшли до сірої зони, відшукали магістральний кабель, який обстрілом пошкодили окупанти, і полагодили його. Учасники спецоперації ексклюзивно розповіли про її подробиці кореспонденту ТСН.

«Це було дуже нахабно, дуже зухвало, але дуже круто», - каже боєць 59 окремої мотопіхотної бригади «Сова».

Він називає операцію нахабною, тому що довелося працювати далеко за нулем, просто перед ворожими позиціями. «Важка ситуація була, просто перед носом орків», - додає боєць.

Ті орки, в себе під носом прозівали і кількаденну підготовку наших хлопців до вилазки. Дронами бійці шукали приблизне місце розриву кабеля і обстежували найближчу місцину, обирали підходящий час і пішли.

«Спочатку ми видвинулися групою, підготували, вирили, знайшли кабеля, а потім вже коли ми були готові - дали команду, коробочка з технарями під’їхала, ми прикривали їхню роботу, щоб ворог не завдав удару», - додають морські піхотинці.

4 технарі - єдині цивільні серед півтора десятка людей, які брали участь в операції. Своє завдання - полагодити кабель виконали менш ніж за годину. «Звичайний кабель, 18-ти жильний, там стікловолокно, його потрібно спаяти, це доволі кропітка праця і тут потрібно відмітити тих технарів, які приїхали і все таки не побоялися вилізти з нами на передок, на нуль, і зробити цю роботу», - каже командир групи.

Бійці з ремонтниками спрацювали як злагоджений механізм - жодної заминки під час роботи. «Ми вже звикли до такого штуки, а ось ці 4 хлопці, реально уважуха, респект пацани», - кажуть бійці.

Херсон знову з Інтернетом: команда воїнів та цивільних героїчно полагодила кабель

Аби усе вийшло, треба було спрацювати максимально непомітно не потрапивши на очі окупантам. «Якби ми вступили в бій, то ми би не виконали основну задачу. Задача розвідки в чому полягає - тихо прийшов, тихо пішов. От ми і виконали свою поставлену задачу», - додають військові.

Уся група: і військові і цивільні усвідомлювали, на який ризик вони йдуть. Але кажуть, коли є робота, її треба робити.

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