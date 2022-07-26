"Просто так не минеться": Зеленський пригрозив РФ ударом у відповідь за сьогоднішній обстріл півдня

Президент запевнив, що за такі удари Україна обов'язково битиме у відповідь.

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні ворожі обстріли на півдні України.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 26 липня.

"Сьогодні окупанти знову вдарили по Одеській області, знову – ракетами по звичайних будинках. Ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали", – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що за такі удари Україна обов'язково битиме у відповідь.

"Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться", – наголосив він.

Нагадаємо, вранці 26 липня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл на півдні України. Внаслідок цього руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури на Миколаївщині та приватні будинки на Одещині.

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