"Просто зараз сюди поїде непідготовлене м'ясище": російський військовий жаліється на жалюгідність своєї армії

Головне управління розвідки МО України надало запис перехопленої розмови військового РФ, під час якої він обговорює мобілізацію в Росії та жаліється на жалюгідність спорядження його армії у порівнянні із ЗСУ.

Повний запис Головне управління розвідки МО України виклало в Youtube.

Російський контрактник у телефонній розмові каже, що живе нібито під час "кам'яної доби": без води, умов і можливості виходу в Інтернет.

Росіянин не знає, що відбувається в його країні та у світі.

Його співрозмовник розповів про "часткову" мобілізацію та втечу сотень тисяч призовників за кордон. При цьому чоловік радий, що невдовзі на фронт як підмогу таки відправлять мобілізованих.

"Зараз ось цих, яких наберуть, це просто зараз поїде непідготовлене м'ясо сюди, розумієш?" - відповів йому контрактник.

Товариш окупанта почав запевняти його, що мобілізованих нібито навчатимуть військової справи, у що військовий не повірив.

"Я приїхав туди 17-го числа, 25-го я поїхав. А мені теж обіцяли, що нас два місяці навчатимуть. Ти нікому не вір... Тут набрали добровольців. Половина, яку автомат у руках не тримали"", - сказав він.

За словами військового, ПВК "Вагнер" привіз на фронт ув'язнених, засуджених за "важкими" статтями. Зараз зеків збираються пустити у витрату та відправлять на "передок". Самих контрактників лякають термінами залишення позицій. Однак вони не отримують жодної допомоги та постійно перебувають під щільним вогнем ЗСУ.

"Ні "Градів" немає, я гкажу: "Де "Гради"? Де літаки? Взагалі де все є?.. У нас квадрокоптери в дощ бояться літати, бо там стоять якісь моторчики, що можуть замкнути. ЗСУ літають і в дощ, і у вітер, коли хочеш. Ні тепловізорів немає. У цих є все, млинець, я взагалі не розумію”, - пожалівся росіянин.

Мобілізація в Росії: що відомо

Очільник РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про запровадження "часткової" мобілізації. В Міноборони обіцяли, що будуть мобілізувати людей з досвідом, проте повістки почали вручати усім підряд. Як наслідок — чоловіки почали тікати з країни. За інформацією ЗМІ, з Росії виїхали близько 700 тисяч осіб.

Згодом Путін повідомив, що Міністерстві оборони вдалося мобілізувати аж 222 тисячі росіян, а 16 тисяч з них нібито уже на фронті. За словами російського диктатора, свіжомобілізованих готують до відправлення на війну, проте самі "мобіки" жаліються, що їх кидають до України, як "гарматне м'ясо".

Підтверджують це і в британській розвідці. Зазначається, що окупанти погано оснащені і змушені самостйно купувати спорядження. Відбувається це через через повсюдну корупцію в армії та погану логістику.

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