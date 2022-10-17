Просто зараз відбувається нова атака дронами: Зеленський розповів, як ЗСУ борються з безпілотниками

За словами президента, за 12 годин українські захисники збили 37 "шахідів" і кілька крилатих ракет.

За останні 12 годин, від 9-ї вечора неділі, українським захисникам вдалося знищити 37 іранських "шахідів" і кілька крилатих ракет.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 17 жовтня.

За його словами, протягом усього дня триває розбирання завалів у тих місцях, куди російським терористам все ж вдалося влучити.

"У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським "шахідом". Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці... Володимир Путін може записати собі чергове "досягнення" – убив іще одну вагітну жінку", – прокоментував президент ранкову атаку РФ на столицю.

Зеленський повідомив, що загалом чотири людини вбито цим "шахідом". А всього понад 25 населених пунктів України опинилися під ударами цієї ночі та вранці.

Він наголосив, що просто зараз відбувається нова російська атака дронами, деякі з них уже вдалося збити. Зеленський певен: "світ може й повинен зупинити цей терор".

"Коли ми кажемо про потребу України в засобах протиповітряної й протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи. Але щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем", – закликав глава держави.

На його думку, йдеться не тільки про український інтерес, адже що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться війна.