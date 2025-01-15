"Просто ж*а": Білецький жорстко про ситуацію на фронті

Білецький розповів, що Третя штурмова сама утримує 50 км фронту, які атаковані двома дивізіями двох різних армій РФ.

Командир 3-ї Окремої штурмової бригади і екскомандувач полку "Азов" Андрій Білецький розповів, що ситуація на фронті у смузі відповідальності його бригади, як і скрізь на передовій – "ж*па".

Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі PRESSING.

"Ж*па, як і будь-де. Єдине, що у мене вона штучна. Через те, що задача, яка поставлена бригаді, повинна ставитися дивізії. Але у нас старші начальники люблять вимагати "по статуту", а задачі стаивити "не по статуту", – каже Білецький.

Він розповів, що Третя штурмова утримує 50 км фронту. Всі ці 50 км атаковані двома дивізіями двох різних армій.

"Це – ж*па. Бригада зупинила наступ на декілька населених пунктів і навіть повернула частину втрачених позицій. Але замість того, щоб розвиватися, бригада просто намагається утримати", – підсумував комбриг 3 ОШБР.

Раніше Андрій Білецький відповів, чи варто Україні погоджуватися на перемир'я.

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