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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ просунулися в районі Торецька, росіяни тиснуть на двох напрямках — ISW

Ситуація на фронті залишається дуже складною, окупанти намагаються тиснути на ЗСУ на двох напрямках.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна

Сили оборони України просунулися в районі Торецька. Російські війська мають просування на цьому напрямку, а також — під Куп’янськом.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, на території Курської області 3 та 4 травня тривали обмежені бої. Війська РФ і надалі намагаються протиснутися та витіснити підрозділи ЗСУ з регіону, але успіху не мали.

Тим часом російські окупанти 4 травня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але не просунулися. Бої тривали в районі Біловодів і Водолаг, а також в районі Локні.

Крім того, росіяни наступали на Харківському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ 3 і 4 травня атакували поблизу Вовчанська та Тихого. Експерти кажуть, що окупанти нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку.

Раніше експерт повідомив, коли Росія може почати свій новий наступ. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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