Ситуація на фронті складна

Реклама

Сили оборони України просунулися в районі Торецька. Російські війська мають просування на цьому напрямку, а також — під Куп’янськом.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, на території Курської області 3 та 4 травня тривали обмежені бої. Війська РФ і надалі намагаються протиснутися та витіснити підрозділи ЗСУ з регіону, але успіху не мали.

Реклама

Тим часом російські окупанти 4 травня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але не просунулися. Бої тривали в районі Біловодів і Водолаг, а також в районі Локні.

Крім того, росіяни наступали на Харківському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ 3 і 4 травня атакували поблизу Вовчанська та Тихого. Експерти кажуть, що окупанти нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку.

Раніше експерт повідомив, коли Росія може почати свій новий наступ. Більше про це читайте у новині.