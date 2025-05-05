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- Війна
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ЗСУ просунулися в районі Торецька, росіяни тиснуть на двох напрямках — ISW
Ситуація на фронті залишається дуже складною, окупанти намагаються тиснути на ЗСУ на двох напрямках.
Сили оборони України просунулися в районі Торецька. Російські війська мають просування на цьому напрямку, а також — під Куп’янськом.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків, на території Курської області 3 та 4 травня тривали обмежені бої. Війська РФ і надалі намагаються протиснутися та витіснити підрозділи ЗСУ з регіону, але успіху не мали.
Тим часом російські окупанти 4 травня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але не просунулися. Бої тривали в районі Біловодів і Водолаг, а також в районі Локні.
Крім того, росіяни наступали на Харківському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ 3 і 4 травня атакували поблизу Вовчанська та Тихого. Експерти кажуть, що окупанти нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку.
Раніше експерт повідомив, коли Росія може почати свій новий наступ. Більше про це читайте у новині.