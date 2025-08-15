Просування армії РФ на Покровському напрямку: військові зробили важливу заяву

Російська армія. / © Associated Press

Українські Сили оборони змогли покращити ситуацію на Покровському напрямку в Донецькій області, не допустивши просування окупантів.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі для "Укрінформ".

Зауважимо, він відповів "так" на запитання про те, чи може підтвердити покращення ситуації на Покровському напрямку та недопущення просування з боку ворога.

"Їх (росіян - Ред.) зупинили ще тоді, вони не пішли далі. Мапа, скоріше, показує їхній маршрут, ніж увесь простір, який вони зайняли. Їх зупинили аж тоді. Зараз ті сили, які увійшли, локалізовуються і підлягають знищенню", - наголосив Трегубов.

З його слів, як довго це триватиме, невідомо, але станом на зараз російських окупантів вибивають з посадок. Велику кількість окупантів було знищено.

"Станом на зараз вони активно знищуються. Тут головне, щоб вони нові групи там не почали просувати, але поки перша лінія тримається. Вони просто використовували все, що змогли інфільтрувати за нею протягом деякого часу", - пояснив він.

Нагадаємо, напередодні Генштаб заявив, що ЗСУ стабілізують ситуацію біля Добропілля. На цю ділянку фронту було спрямовано додаткові сили та засоби. Як наслідок, російські підрозділи активно знищуються.

Наразі біля Добропілля ЗСУ вживають контрзаходів. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, ситуація біля цього міста стане зрозумілішою до кінця тижня.