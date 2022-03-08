Просування армії РФ сповільнюється, повітряні сили ЗСУ успішно відбивають ракетні удари - Генштаб

Окупанти деморалізовані, тому частіше порушують норми міжнародного права.

Російська армія продовжує наступальну операцію, але темп просування окупаційних військ значно уповільнився.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що українські військові продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах.

На Сіверському напрямку триває оборона Чернігова.

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Сили оборони Києва захищають столицю по зовнішньому рубежу та на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж держкордону та прикриття морського узбережжя. Крім того, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

"На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні",- йдеться у повідомленні.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ успішно відбиває ракетно-авіаційні удари і засоби повітряного нападу армії РФ, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

У Генштабі наголошують:

окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права. Зокрема, на тимчасово зайнятих територіях у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях фіксують факти грабежів, захоплення цивільних помешкань, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Крім того, на території Херсонської та Миколаївської областей для впливу на місцеве населення ворог використовує підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією, створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території Криму наступом ЗСУ. ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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