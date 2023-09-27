Просування на Донеччині та сигнал для зрадників: Зеленський зібрав нараду

Українські захисники мають успіх у Донецькій області, де саме - президент не розкрив.

Глава держави Володимир Зеленський у середу, 27 вересня, зібрав селекторну нараду, під час якої заслухав ситуацію на фронті та результати СБУ про затримання навідників.

Про це президент України повідомив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

Він зазначив, що отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок.

"Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються. Отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині. Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися. Двадцять шість КАБів за останню добу. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу", - написав він.

Зеленський додав, що доручив владі знайти додаткові рішення, щоб припинити російський терор на Херсонщині.

Окрім того, він отримав результати від Служби безпеки, які зловили навідника нічного ракетного удару по Києві. Зеленський попередив усіх зрадників, що "буде відплата".

Нагадаємо, в Херсонській ОВА закликали евакуюватися жителів лівобережжя Херсонщини. Що про це відомо і куди звертатися - читайте ТУТ.

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