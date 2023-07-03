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Просування по флангах та ефективне знищення окупантів: Сирський – про ситуацію під Бахмутом (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1045
Час на прочитання
1 хв
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Просування по флангах та ефективне знищення окупантів: Сирський – про ситуацію під Бахмутом (відео)

Військові ЗСУ за допомогою САУ М-109 ефективно нищать ворога / Фото: ukrmilitary.com

Олександр Сирський розповів, як 17-та окрема танкова бригада знищила російський танк із САУ М-109.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про успіхи бійців Сил оборони на Бахмутському напрямку. Він повідомив, що українські військові просунулися по флангах.

Про це Сирський написав у Telegram та оприлюднив відповідне відео, на якому 17-та окрема танкова бригада "працює" по російському танку із САУ М-109.

За словами командувача, воїни вдало відпрацювали та знищили позиції окупантів.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах та ефективне знищення росіян", – повідомив Олександр Сирський.

Під Бахмутом 17-та окрема танкова бригада вдало відпрацювала по російському танку

Під Бахмутом 17-та окрема танкова бригада вдало відпрацювала по російському танку

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку обстановка знову загострилася. Ворог активно реагує на всі дії ЗСУ та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

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Дата публікації
Перегляди
1045
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