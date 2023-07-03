Просування по флангах та ефективне знищення окупантів: Сирський – про ситуацію під Бахмутом (відео)

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про успіхи бійців Сил оборони на Бахмутському напрямку. Він повідомив, що українські військові просунулися по флангах.

Про це Сирський написав у Telegram та оприлюднив відповідне відео, на якому 17-та окрема танкова бригада "працює" по російському танку із САУ М-109.

За словами командувача, воїни вдало відпрацювали та знищили позиції окупантів.

"Бахмутський напрямок. Є просування наших сил на флангах та ефективне знищення росіян", – повідомив Олександр Сирський.

Під Бахмутом 17-та окрема танкова бригада вдало відпрацювала по російському танку

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку обстановка знову загострилася. Ворог активно реагує на всі дії ЗСУ та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони.

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