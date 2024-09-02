Просування РФ до Покровська може стати кульмінацією операції, що триває від осені 2022 року – Defense Express

Просування ворога до Покровська може зайняти від одного до двох місяців.

На теперішньому етапі війни, де третина бойових зіткнень припадає на Покровський напрямок, російська армія перебуває на піку своїх можливостей. Просування ворога до Покровська може бути кульмінацією усієї операції, що почалася у жовтні 2022 року.

Даку думку директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець висловив у ефірі "Еспресо".

Експерт зауважив, що Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті. Динаміка бойових дій – 180-200 бойових зіткнень на добу. Таких показників не було давно.

"Здається, зараз пікові можливості російської армії на поточному етапі, де третина бойових зіткнень припадає на Покровський напрямок. На сьогодні всі оглядачі сходяться у думці, що ворог хоче просуватися на Покровськ, трасу Новогродівка – Гродівка, але там за останні дні просування є мінімальними. А це говорить про те, що підсилення ЗСУ пішло на цей напрямок", – оцінив Згурець.

За його словами, російські війська зробили ставку на перенесення удару на південь до зони міста Селидове. Там збільшилася кількість боєзіткнень, але просування ворога там не мають значний вигляд. Військовий експерт наголосив, що утримання Селидового є вкрай важливим для ЗСУ.

"Це просування на південь зараз створює додаткові загрози й для інших підрозділів, коли ми говоримо про ділянку Карлівка – Невельське і далі. Там ворог намагається створити передумови для оточення низки наших підрозділів", – повідомив директор Defense Express.

Він також вказав, що українські війська відійшли у зоні Карлівки. Зараз окупанти намагаються просуватися з півночі на південь вздовж річки Вовча, де динаміка достатньо висока.

"Але у будь-якому разі навіть при всіх оптимістичних показниках для РФ, навіть якщо всі зорі зійдуться на боці росіян, то просування до Покровська – ще місяць-два, що може бути кульмінацією всієї операції Росії, починаючи з жовтня 2022 року, коли почався штурм Авдіївки", – оцінив Згурець.

До слова, за прогнозами британської розвідки, темпи наступу росіян на Покровськ можуть сповільнитися, коли вони увійдуть до житлових районів міста. Наразі ворог перебуває за 10 км від околиць.

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