Просування РФ на Донбасі: розвідка Британії оцінила наступ ворога на Покровськ

Окупанти мають високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту.
Російська армія розпочала наступальні дії у Курській області, щоб відсунути українську армію. Втім, протягом останнього тижня окупанти не просунулися істотно до Покровська Донецької області.
Про це йдеться у звіті Міністерство оборони Великої Британії.
Британські розвідники зауважують, що агресорка Росія продовжує високі темпи наступальних операцій на багатьох ділянках лінії фронту. Зокрема, на сході України загарбники поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська.
"Однак за останній тиждень Росія не просунулася істотно до самого Покровська", - йдеться у звіті.
Зокрема, на Курщині, де Україна від середини серпня контролює приблизно 800-900 квадратних кілометрів території, російські війська почали контрнаступ.
"На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти російські війська атакували українські позиції на заході виступу та, ймовірно, відбили кілька сіл", - йдеться у зведенні розвідки Британії.
Як повідомлялося, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що в Донецькій області інтенсивність наступу військ армії РФ може зменшитися вже до жовтня. Зокрема, вплинуть на це погодні умови.
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