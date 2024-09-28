Просування РФ на одному з важливих напрямків зупинено: деталі від експерта

Українським Збройним силам вдалося зупинити просування російських окупантів на Покровському напрямку на Донеччині.

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв'ю Radio NV.

"Зараз просування на цьому (Покровському - Ред.) напрямку зупинено. Ворог поліз не на Покровськ, а вже на південь, розуміючи, що на Покровську з’явилися резерви, які стримують противника", - заявив Згурець.

Він зазначив, що перед цим негативний ефект під Покровськом спричинили низка помилок та інерція, пов’язана з боєприпасами, з підготовкою, взаємодією бригад і, можливо, не зовсім ефективною роботою окремих командирів.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що РФ просувається на Донеччині та захопила ще одне місто - Залізне. Також російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська.

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