Як зупинити просування російських військових: Гетьман назвав три складових

На думку Олексія Гетьмана, три складових успіху України – це зброя, люди та фортифікації.

Просування російських військових на фронті потрібно сприймати як тимчасові успіхи. Якщо Україна виконає певні кроки, ворог не зможе досягти суттєвої стратегічної переваги.

Про це повідомив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі "Еспресо".

Гетьман зазначив, що Україна може не допустити просування збройних сил Російської Федерації на фронті. Для стримання наступу противника потрібно виконати два "домашні завдання".

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Експерт наголосив, що стратегія України – стримання наступу противника. Тоді як просування ворога на фронті потрібно сприймати як тимчасові успіхи.

"У нас є два домашніх завдання, третє домашнє завдання виконали наші партнери, трішечки із запізненням, це постачання нам зброї, підписання певних заходів", – сказав він.

За словами Гетьмана, Захід не може поставити нам всю зброю одразу, вона надходитиме невеликими партіями, адже логістичні можливості та пропускна спроможність обмежені. Тому для того, аби зупинити ЗС РФ потрібно побудувати фортифікаційні споруди та замінувати територію навколо них. Крім цього, необхідно провести мобілізацію.

Експерт додав, що крім зброї, потрібні також люди, які використовуватимуть її.

"Так, є три складових – зброя, люди та фортифікації", – наголосив він.

Гетьман зазначив, що у разі виконання цих завдань, тактичні просування окупантів де-не-де будуть, проте суттєвої стратегічної переваги ворог не зможе досягнути.

Нагадаємо, за даними Генштабу, загальні бойові втрати російських окупантів на 16 травня склали 488 460 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1520 загарбників.