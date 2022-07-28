Просування російської армії в Україні майже зупинилося: західні аналітики розповіли, як це вдалося зробити

Західні аналітики та посадовці стверджують, що просування російської армії в Україні майже зупинилося. Допомогла зупинити окупантів нещодавно поставлена ​​західна зброя.

Таким чином, за оцінками Заходу, українські сили "відчиняють вікно можливостей знову змінити хід війни на свою користь". Знищуючи запаси боєприпасів окупантів, Україна змусила їх перемістити склади далі від лінії фронту, подовживши шляхи постачання й ускладнивши логістику.

Про це повідомляє The Washington Post.

Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос зазначає, що Збройні сили РФ не домоглися значних територіальних успіхів від моменту захоплення Лисичанська. Так зване закінчення "оперативної паузи", оголошеної Міноборони РФ після окупації Лисичанська, не призвело до помітного збільшення інтенсивності атак російської армії.

Баррос і багато західних чиновників і аналітиків припускають, що армія РФ близька до того, що їхні ресурси майже вичерпані для подальших бойових дій із захоплення України. Їхня виснажена армія протистоїть ЗСУ недавно набутими можливостями. Тому, за оцінками аналітиків, російському керівництву незабаром доведеться визнати, що вони нездатні захопити весь Донбас.

Водночас Баррос не виключає сценарію, що РФ, можливо, вдасться окупувати ще Сіверськ або Бахмут, але далі ворог просунутися не зможе.

Нагадаємо, екскомандувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес зробив прогноз щодо закінчення війни в Україні взимку.

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