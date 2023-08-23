Просування в районі Роботиного наближає ЗСУ до другої лінії російської оборони - ISW

В ISW припускають, що 22-га та 45-та бригади спецназу можуть займати позиції за першою лінією оборони та, можливо, за другою.

Українське просування в районі Роботиного наближає Сили оборони до початку операцій проти другої лінії оборони, яка може бути відносно слабшою, ніж перша лінія російської оборони в цьому районі.

Про це йдеться у щоденному звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики не спостерігали жодного нового російського угруповання в Запорізькій області у цьому районі протягом місяців.

За припущеннями ISW, додаткові російські елементи, ймовірно, вже перебували в цьому районі лише після того, як вони почали оборону від українських контрнаступальних операцій. Однак залишається ймовірним, що деякі поки не спостережувані та непричетні елементи можуть зайняти позиції на вторинних лініях оборони.

"Відсутність російських з’єднань і частин на другорядних рубежах оборони в західній Запорізькій області може свідчити про те, що елементи частин і з’єднань, які вже беруть участь у бойових діях, можуть займати ці позиції. Російські тактичні повідомлення про контратаки в районі Роботиного свідчать про те, що 22-га та 45-та бригади спецназу займають позиції за першою лінією оборони та, можливо, за другою", - йдеться у звіті.

Просування ЗСУ у районі Роботиного. ФОТО: ISW

Нагадаємо, 22 серпня у Міноборони України повідомили, що українські військові зайшли до Роботиного Запорізької області.

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