Просування відбувається швидше, ніж очікувалося: у США оцінили успіхи ЗСУ на фронті

Успіхи на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України, однак поки не ясно, яке стратегічне значення це матиме.

Є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Про це розповіли американські посадовці виданню NYT.

NYT пише, що нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу. Рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецназівці, які тренують українців з моменту окупації Криму 2014 року.

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Влітку українські високопосадовці активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Високопосадовці США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали Сполучені Штати. Але один чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

Колишній вищий командувач армії США в Європі Фредерік Б. Годжес сказав, що нещодавній успіх вказує на те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.

Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ українських військових просувається навіть швидше, ніж очікувалося і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність Росії.

Нагадаємо, на тлі контрнаступу українських захисників на півдні російсько-окупаційна "влада" намагається військово посилити Херсон.

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