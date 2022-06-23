Просування військ окупантів не спостерігається: голова Запорізької ОВА розповів про бої в регіоні

Просування військ окупантів не спостерігається: голова Запорізької ОВА розповів про бої в регіоні

На Запорізькому напрямку наступу армії Російської Федерації немає.

Втім, щодня відбуваються артилерійські дуелі. Крім того, росяни завдають ударів авіацією.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"У Запорізькій області йде позиційна боротьба. Військове командування повідомляє про щоденні артилерійські дуелі, авіаудари. Але просування військ, концентрації зусиль чи наступу у Запорізькому напрямку не спостерігається", - повідомив він.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях та населених пунктах на лінії зіткнення зберігається складний стан. а у "кожного міста своя окрема ситуація".

"У Бердянську немає газу, він був підключений до мереж Маріуполя. У деяких містах на лінії зіткнення немає електропостачання через обстріли. Відбувається постійний тиск з боку окупантів", – зазначив Старух.

Як повідомлялося, Генштаб у зведенні зазначає, що армія російських окупантів на Миколаївському напрямку розгорнули артилерійські підрозділи у визначених районах. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що війська РФ давно намагаються вийти до кордонів Херсонської області, але робота ЗСУ не дає це зробити.

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