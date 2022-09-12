Просування військ та вибухи в українських містах: головні новини ночі 12 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 12 вересня:
- У Харкові знову пролунали вибухи. Читати далі –>
- Стали відомі перші подробиці нового обстрілу в Харкові. Під обстрілом опинився Новобаварський район. Влучання у житловий будинок. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає. Читати далі –>
- У Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряна тривога тоді ще не була оголошена. Читати далі –>
- Вночі пролунали вибухи в Херсоні. Щось нібито спалахнуло в районі Паровозної. Читати далі –>
- Авіація та артилерія "відмінусували" 40 росіян, чотири танки ворога та склад боєприпасів у Каховці. Читати далі –>
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