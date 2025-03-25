Чому зупинилось просування ворога на Покровському напрямку: капітан назвав єдину причину

Ворог не відмовився від планів на Покровському напрямку, але його можливості виснажуються.

Просування російських військ на Покровському напрямку фактично зупинилося через єдину причину – великі втрати.

Про це керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки да Вінчі", капітан Олександр Ябчанка розповів у інтерв'ю Radio NV.

Боєць акцентував, що країна-агресорка не відмовилась не лише від захоплення Покровська, а й від знищення України як держави. Росія "докладає до цього тих зусиль, які може докладати".

"Єдина причина, чому просування супротивника сповільнилось, а на Покровському напрямку фактично зупинилось; а на окремих ділянках ми відсуваємо противника і деокуповуємо зайняті ним території, – бо він фізично закінчується", – розповів Ябчанка.

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Він зазначив, що окупанти є "скінченними". Що більше Сили оборони України знищують росіяни на фронті, то менший тиск вони чинять.

"Вони кидають у бій все нові і нові погано підготовлені, але доволі чисельні групи. І від того, наскільки ефективно нам удається їх знищувати, залежить їх натиск. Те, що бажання в них не зменшилось, – це точно. Можливості зменшились, на Покровському напрямку це відчутно", – розповів капітан.

Нагадаємо, водночас начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль повідомив, що росіяни активізувалися на Покровському напрямку. Ворог повернувся до штурмів, як це було на початку активної фази.