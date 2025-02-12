Просування ворога у районі Запоріжжя: у Deep State пояснили, про який населений пункт йдеться

Російські війська просунулися у районі Запоріжжя, але йдеться не про обласний центр, а про однойменне село в Донецькій області. Ворог розвиває свій успіх у напрямку села Горіхове.

Про це повідомили аналітики Deep State.

Там зауважили, що після сповіщень про оновлення мапи бойових дій з’явилися повідомлення про те, що ворог просунувся у районі Запоріжжя. Аналітики пояснили, що росіяни, практично зайнявши населений пункт Срібне, потроху поглинають і сусіднє село Запоріжжя на Донеччині.

Повідомляється, що успіхи окупантів розпочалися із зайняття села Ясенове, в якому вони побачили прогалину в обороні та можливість натиснути. У Deep State зазначили, що це був початок демонстрації "проблем в одній із новостворених 150-х бригад, яка й досі не може зібрати свої зусилля, щоб привести в порядок свою внутрішню структуру".

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Очікувалося, що після захоплення сіл Ясенове, Новоандріївка та Срібне ворог розпочне рух на південь, щоб зайти в тил українського угрупування, розташованого на відтинку Слов'янка – Першотравневе. Однак, цього не трапилось, і росіяни розвивають свій успіх по дирекції у напрямку села Горіхове.

"Зайняття даних населених пунктів відкриє оперативний простір для подальшого просування і в цілому контроль над немалою ділянкою на місцевості, забравши шмат території з селами, де можна закріпитися", – пояснили аналітики.

Село Запоріжжя Донецької області на мапі Deep State

Нагадаємо, раніше 12 лютого у DeepState повідомили, що російські загарбники просунулися біля шести населених пунктів на Донеччині.