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Просування ЗСУ в Бєлгородській області: експерт назвав головне завдання операції

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Просування ЗСУ в Бєлгородській області: експерт назвав головне завдання операції

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Генеральний штаб ЗСУ це не підтверджує дії військових на Бєлгородщині.

ЗСУ можуть розгортати певні дії в Бєлгородській області, аби зняти певним чином російський тиск на території Курської області.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо NV.

Стосовно аналізу ситуації на Бєлгородщині наразі можна орієнтуватися лише на неофіційні джерела, оскільки Генеральний штаб ЗСУ це не підтверджує, наголошує експерт. Втім, якщо звертати увагу на російську інформацію, то бойові дії тривають біля російських населених пунктів Поповка, Демидівка і Графівка.

"Якщо ми зараз відкриємо мапу, то побачимо, що ці три населені пункти, де можуть тривати бої... вони знаходяться неподалік від Курської області. Тобто, від того самого Суджанського району, де нещодавно ми слідкували за подіями у зв'язку з відступом наших військ", - кажеПопович.

Експерт також звернув увагу на повідомлення, що росіяни здійснюють перекидання військ.

"Робимо висновок, що ці можливі дії у Бєлгородській області були спрямовані на те, щоб зняти тиск з Курської області, де зараз Російська Федерація намагається вичавити наші війська остаточно з території Курської області. Такий зв'язок я бачу", - сказав Попович.

Нагадаємо, аналітики ISW у новому звіті повідомили, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області. Зокрема, вздовж міжнародного кордону на північному заході російського регіону. 

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