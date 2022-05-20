"Просуваємося, але не без втрат": Тарас Тополя розповів про ситуацію на Харківщині

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту продовжує боронити українську землю від російських загарбників.

Батальйон, у якому служить артист, виконував завдання і в Ірпені, і в Бучі, а зараз перебуває на Харківщині.

У телемарафоні "Єдині новини" Тополя зазначив, що те, що українські бійці йдуть в контрнаступ, його дуже тішить.

"Тут дуже великі успіхи. Я дуже хочу, щоб ці успіхи посилилися та продовжилися. Не можу сказати, що Збройні сили вийшли на кордон і закріпилися. Велика частина території ще перебуває в процесі бойових дій, але якщо дивитися на карту, те що було два-три тижні тому, навіть місяць, коли ми прибули сюди, і те, що зараз зведені підрозділи ЗСУ зробили тут на Харківщині… По суті, вперлися в один з берегів річки Сіверський Донець, у водосховище далі", – розповів він.

Співак висловив сподівання, що операція продовжиться і його батальйон перейде на інший бік річки та Збройні сили почнуть деокуповувати й іншу частину Харківської області.

"Але коли ми приїхали сюди, то артилерія лупила просто по центру міста, а зараз, так, прилітають ракети, але артилерія вже далеко, не дістає до центру Харкова і навіть до його певних околиць. Поступово просуваємося, але не без втрат, на жаль", – поділився знаменитість.

Також виконавець розповів, що 20 травня поранення отримав їхній медик.

Нагадаємо, Ірина Горова розповіла, як у її підвалі жили 30 людей під час обстрілів на Київщині. Знаменитість поділилася, як прихистила людей та як їхала за кордон з рідними.

У Харкові попри обстріли розбирають завали у зруйнованих багатоповерхівках

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