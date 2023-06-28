"Просуваємося невпинно": боєць ЗСУ розповів про успіхи і стратегію на Запорізькому напрямку

Березовець також заявив про "ще більш оптимістичне просування" ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Українські війська хоч і повільно, але невпинно просуваються на Запорізькому напрямку, і зосереджені зараз на захопленні першої лінії оборони російських окупантів.

Про це боєць ЗСУ і журналіст Тарас Березовець розповів у ефірі "24 каналу".

Стратегія ЗСУ на Запорізькому напрямку

Березовець пояснив, що українське командування обрало стратегію просування на широкій ділянці фронту на Запорізькому напрямку.

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"Зараз ми зосереджені на захопленні першої лінії оборони противника на Запорізькому напрямку. Замість того, щоб проривати фронт на вузькій ділянці, як вважали багато експертів, обрана інша стратегія. На мій погляд, вона є більш ефективною і вона дає можливість суттєво зменшити наші втрати. Цим пояснюється достатньо помірне просування", – роз’яснив військовий.

"Перша лінія з трьох, які обладнав противник, базується на принципах опорних пунктів. Їх "розбираємо" за допомогою артилерії, потім туди вводимо важку бронетехніку, а після цього заходять підрозділи української піхоти", – додав Березовець.

Переваги стратегії і куди прямують ЗСУ

Він зауважив, що через таку стратегію просування ЗСУ на широкій ділянці фронту рух углиб відбувається не так швидко. Однак вона дозволяє уникнути оточення, зменшує втрати особового складу, обмежує можливості противника перекидати резерви і дозволяє потім маневрувати.

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"Коли ви наступаєте широким фронтом, противник ніколи не знає, де ви його прориватимете на третій лінії оборони. Така стратегія дає свій результат, попри те, що вона не така швидка, як був харківський наступ. Ми просуваємося невпинно, помірними темпами на Запорізькому напрямку. Цей рух іде в напрямку найбільшої бази противника – міста Мелітополя", – повідомив боєць ЗСУ.

Бахмутський напрямок

Березовець також заявив про "ще більш оптимістичне просування" ЗСУ на східних теренах, зокрема на Бахмутському напрямку.

"ЗСУ повертають ті території, які противник захопив кілька місяців тому. Нам вдається віджимати цю територію набагато швидшими темпами, ніж це робив противник під час боїв за Бахмут. Тому ми маємо достатньо оптимістичні прогнози стосовно розвитку ситуації і на Бахмутському напрямку, і на Мелітопольському", – розповів військовослужбовець.

Він наголосив, що українцям слід налаштуватись "на довгий марафон". Цей наступ може тривати від трьох до п'яти місяців, залежно від ситуації і погодних умов.

Ситуація на фронті: новини

У Генштабі ЗСУ повідомили 28 червня, що російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Так, за попередню добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

У сюжеті ТСН повідомляється, що 27 червня у районі Бахмута українські військові вибили окупантів з однієї позиції і просунулися на 300 м. Бій був надзвичайно важким: загарбники трималися за свої укріплення, відбувся ближній бій з використанням ручних гранат. Росіяни відступили, але використали авіацію для знищення української піхоти.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають уже чотири дні, однак звільнення самого міста має складність, яка загальмовує наступ.

Водночас російським військам щодень складніше втримувати лівий берег Дніпра на Херсонщині. У своїх навколовоєнних пабліках росіяни скаржаться, що українські сили шквальним артилерійським вогнем змушують їх відступати від Антонівського мосту та облаштованих позицій.

За день займають пару позицій: на Запоріжжі бійці невпинно йдуть вперед

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