"Просувають наратив Кремля про "неминучу перемогу РФ": в РНБО назвали імена західних "експертів"

"Просувають наратив Кремля про "неминучу перемогу РФ": в РНБО назвали імена західних "експертів"

Для поширення своєї пропаганди Росія активно використовує "лояльних західних експертів".

Росія цього тижня через лояльних західних "експертів" просувала наратив про неминучу "перемогу Росію та необхідність Україні йти на поступки".

Для цього РФ використовує "лояльних західних експертів".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, французький центр досліджень у сфері розвідки опублікував аналітичне зведення, в якому частково просуваються кремлівські наративи про "недосвідчених українських солдатів" та "професійну російську армію".

Також повідомляється, що екссенатор США Річард Блек в інтерв’ю англомовним медіа розповідав про "неминучу перемогу" Росії, оскільки "Росія не може собі дозволити програти через загрозу розширення НАТО".

Італійський генерал Л. Трикаріко закликав ЄС відмовитись від "божевільної ідеї виграти війну в Україні" та схилити Україну до капітуляції, щоб не провокувати Росію на застосування зброї масового ураження.

А німецький Інститут Шиллера провів міжнародну дискусію на тему загрози Третьої світової війни, учасники заходу дійшли висновку, що "конфронтація з Росією згубна для Німеччини та ЄС".

В РНБО наголосили, що всі ці заяви – спроба Росії нав’язати світові свою необхідну точку зору.

Нагадаємо, у РНБО пояснили, що можна вважати перемогою України над Росією.

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