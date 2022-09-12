Просуваються "повільно, але впевнено": Братчук розповів деталі звільнення Херсонщини

ЗСУ продовжують знищувати місця скупчення техніки та особового складу окупантів на півдні.

Збройні сили України "повільно, але впевнено" просуваються Херсонщиною і деокуповують населені пункти.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його інформацією, вночі було влучання у скупчення техніки росіян в Херсоні. Вдень ЗСУ влучили в районі Антонівського моста.

Також було влучання в базування окупантів в районі Нової Каховки.

"Демілітаризація і денацифікація русні на Херсонщині продовжується", – підсумував Братчук.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Херсонщині викрадають людей за їхню проукраїнську позицію.

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