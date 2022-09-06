Просуваються вперед, звільняючи населені пункти: Пентагон підтвердив успішність контрнаступу ЗСУ на півдні

У Міністерстві оборони США прокоментували контрнаступальну операцію українських сил на південному фронті та заявили про її успішність.
Зокрема, у Пентагоні зауважили, що українські військовослужбовці на півдні успішно просуваються вперед, звільняючи окуповані росіянами території.
Про це повідомиив представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок, 6 вересня, пише The Guardian.
"У Херсонській області ми спостерігаємо продовження наступальних дій українців. Вони продовжують поступальний рух. Нам відомо, що вони повернули контроль над кількома селами", – зазначив Райдер.
Він додав, що армія Путіна також почала наступальні дії на Бахмутському напрямку Донецької області.
Нагадаємо, раніше н чальник координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, Збройні сили України під час контрнаступу звільнили ще кілька населених пунктів на півдні. Однак деталі повідомлять згодом.
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