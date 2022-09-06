Просуваються вперед, звільняючи населені пункти: Пентагон підтвердив успішність контрнаступу ЗСУ на півдні

У Міністерстві оборони США прокоментували контрнаступальну операцію українських сил на південному фронті та заявили про її успішність.

Зокрема, у Пентагоні зауважили, що українські військовослужбовці на півдні успішно просуваються вперед, звільняючи окуповані росіянами території.

Про це повідомиив представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок, 6 вересня, пише The Guardian.

"У Херсонській області ми спостерігаємо продовження наступальних дій українців. Вони продовжують поступальний рух. Нам відомо, що вони повернули контроль над кількома селами", – зазначив Райдер.

Він додав, що армія Путіна також почала наступальні дії на Бахмутському напрямку Донецької області.

Нагадаємо, раніше н чальник координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, Збройні сили України під час контрнаступу звільнили ще кілька населених пунктів на півдні. Однак деталі повідомлять згодом.

ЗСУ почали контрнаступ на Херсон - деталі від Наталії Гуменюк

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