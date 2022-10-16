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Протест росіянки проти “вобли” став мемом і темою для сатиричної пісні: фото, відео

Протест росіянки проти “вобли” став мемом і темою для сатиричної пісні: фото, відео

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Протест росіянки проти “вобли” став мемом і темою для сатиричної пісні: фото, відео

Фото: Фото з соціальних мереж

Історія жительки російської Тюмені, яку суд виправдав у справі про “дискредитацію армії РФ” через напис “Нет в***е”, стала приводом для іронічних жартів.

Хитрість росіянки, яка під час акції проти мобілізації в місті Тюмені написала крейдою на асфальті “Нет в***е”, і переконала суд, що мала на увазі “Нет вобле”, стала приводом для багатьох іронічних мемів у Мережі.

Ба більше, російський комік, який через антивоєнну позицію емігрував до Ізраїлю, Семен Слєпаков присвятив цій події сатиричну пісню, опублікувавши її на своєму Youtube-каналі.

У своїй пісні Слєпаков розповів про те, як “вобла” стає причиною багатьох бід.

Автори мемів на основі цієї історії уявили собі, як могли б виглядати назви відомих літературних творів та фільмів, а також тексти деяких пісень.  

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, раніше російську співачку Аллу Пугачову звинуватили у "дискредитації армії РФ".

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2854
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