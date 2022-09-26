Протести в Росії: політолог припустив, чи може змінитися позиція Кремля

Незадоволення та протести у регіонах Росії через мобілізацію на війну проти України не змінять докорінно ситуацію. Це може лише скоригувати поведінку Кремля щодо цього процесу.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

За його словами, у регіонах виникатимуть питання до Путіна, коли із сіл мобілізовують всіх чоловіків, а у багатомільйонній Москві мобілізовують всього 5 тисяч.

"У Кавказу буде відчуття справедливості, а воно там доволі загострене. Воно, як мінімум, викликає питання щодо тих заходів, які організовують всередині Росії. Це схоже на "національні чистки", які свого часу організовували за СРСР",– зазначив експерт.

Експерт він не вірить, що ситуація з протестами вплине на ситуацію у Росії фундаментально. Кремль може лише послабити заходи, чи змінити вимоги до мобілізації.

"Можуть трохи її переформатувати, щоб зняти напругу. Зважаючи на те, що мобілізація – це довготривалий процес, розпланований на декілька місяців, її не зупинять. Мабуть, при стиханні акцій протесту її знову відновлять, й, можливо, це перейде у більш цивілізовані форми", – зауважив Вігірінський.

Експерт вважає, що з точки зору ментальності, мешканці Петербурга, Москви та Дагестану – це абсолютно різні люди.

"Ми не говоримо з вами про те, що через мітинги у Дагестані може відбутися зміна політичної верхівки у Кремлі. Ми говоримо, що під впливом цих протестів може змінитися радикально позиція Кремля в розумінні того, наскільки сильно вони можуть "нагнути" своє населення", - резюмував він.

Нагадаємо, у Путіна розповіли, чи планують запроваджувати воєнний стан в Росії.

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