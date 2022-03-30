Виправдовував вбивства українців та звірства росіян: проти блогера з Криму відкрито провадження

Виправдовував вбивства українців та звірства росіян: проти блогера з Криму відкрито провадження

Колаборант підтримував убивства українців та закликав до створення фейкових адміністрацій.

Проти блогера з Криму, який виправдовував звірства Росії та вбивства українців, розпочато кримінальне провадження.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Колаборант з Криму на YouTube та Telegram-каналах поширював інформаційний контент, спрямований на виправдання збройної агресії РФ проти України.

"Крім того, блогер розміщує власні відео, у яких заявляє про підтримку військових дій держави-агресорки та закликає до створення на тимчасово окупованих територіях адміністрацій, підконтрольних РФ", - йдеться у повідомленні.

Проти колаборанта відкрили провадження за ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

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