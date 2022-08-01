Проти депутатів-зрадників з ОПЗЖ розпочато 20 кримінальних проваджень - генпрокурор Андрій Костін

Костін розказав про механізм, який передує врученню підозри і наголосив, що Офіс генпрокурора робить це "дуже швидко".

Проти депутатів-зрадників з ОПЗЖ розпочато 20 кримінальних проваджень.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Є відповідні кримінальні провадження, які розпочаті. Вони стосуються як народних депутатів, так і депутатів місцевого рівня, які входили до фракції ОПЗЖ. Тому інформація, яка наразі є, це близько 20 кримінальних проваджень, але це менша частина – це народні депутати. Більша частина – це депутати місцевих рад", - зазначив він.

Костін розказав про механізм, який передує врученню підозри і наголосив, що Офіс генпрокурора робить це "дуже швидко".

"Безумовно, як тільки ми отримаємо, відповідну інформацію, яка є достатньою для того, щоб внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, то ця інформація запитується, розпочинається кримінальне провадження, і далі вже органи досудового розслідування збирають відповідні докази, достатні для вручення підозри, то ми це, безумовно, робимо і дуже швидко", - підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, восьмий апеляційний адмінсуд 20 черня заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Партію "ОПЗЖ" заборонили в Україні

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