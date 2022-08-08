"Проти РФ здійснюється потужна інформаційна атака": про що брехала російська пропаганда минулого тижня

Центр протидії дезінформації основні теми, що просували російські "ЗМІ" цього тижня:
Про це він інформує у Telegram-каналі.
Зокрема,
- Україна нібито порушує правила ведення війни.
- Проти Росії начебто здійснюється потужна інформаційна атака.
- "Україна не має шансів у війні проти Росії", - переконує російська пропагандистська машина.
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
- Знищення російських складів боєприпасів, командних пунктів, руйнування логістики ЗС РФ та успішні удари української артилерії по скупченням російських військ ворожа пропаганда подає як обстріли ЗСУ мирних міст та цивільних об’єктів інфраструктури, завжди наголошуючи на втратах серед цивільних.
- Звинувачення цивілізованого світу за теракт в Оленівці пропаганда РФ висвітлює як добре сплановану інформаційну атаку. Головна мета такої атаки - визнання Росії державою-спонсором тероризму.
- Тактичні успіхи ЗСУ на окремих ділянках фронту подаються як хитрі маневри ЗС РФ, які добровільно віддають незручний відтинок фронту, щоб потім завдати контрудару і загарбати значно більше.
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