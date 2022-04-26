Проти Росії діє глобальна антивоєнна коаліція: Зеленський розповів про міжнародну підтримку

Україна отримує допомогу від десятків країн, а РФ втратила своє майбутнє як велика держава.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення глобальної коаліції, яка протистоїть російській агресії в нашій державі, та пояснив, чому у РФ немає майбутнього.

Про це глава держави говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

За словами президента, Україна отримує допомогу від десятків країн. “Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо”, - перерахував він.

Натомість проти Росії уже запроваджено такі санкції, які “забрали у неї майбутнє”.

Володимир Зеленський нагадав про прискорений рух України в Європейський Союз та ще один важливий крок на цьому шляху - отримання і заповнення спеціального опитувальника, який надавали кожній державі перед тим, як вони набували статус кандидата у члени ЄС.

"Ми створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави. Вже зараз, коли Росія ще намагається захопити нашу територію, ми демонструємо, що дамо вільній Україні більше можливостей для розвитку, ніж Росія може дати не тільки окупованій частині нашої території, але і своїй власній території, своїй власній державі", - запевнив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України.

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