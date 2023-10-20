Проти яких цілей ракети ATACMS є найбільш ефективними і як вони вплинуть на перебіг війни

17 жовтня Україна вперше застосувала американські далекобійні ракети ATACMS проти армії РФ. Ця зброя здатна суттєво змінити баланс сил на фронті.

Про це пише військовий оглядач Forbes Девід Акс.

Ракети ATACMS, які отримала Україна, ефективні проти доволі вразливих цілей на відкритому просторі. Однак є дещо, проти чого вони допоможуть мало - це танки.

Снаряд моделі М39 складається з 950 розривних снарядів розміром із ручну гранату, кожен з яких теж розлітається на дрібні уламки. Така шрапнель може зрешетити одночасно кілька гелікоптерів, шини вантажівок, боєкомплект ― однак такі гранати заслабкі, аби пробити міцну броню.

Джо Байден сказав, що США поділяться з Україною тими моделями ATACMS, передавання яких не послабить їхню обороноздатність. Вочевидь, ідеться про старіші моделі, близькі до списання, як-от M39, яких у Сполучених Штатів кілька сотень. Іще одна модель, яку за цією ж логікою Вашингтон може передати Києву, ― це М48S із некасетною боєголовкою, що важить чверть тонни. Такими снарядами можна нищити добре укріплені будівлі. А проти російських танків варто пошукати інший вид зброї.

ATACMS: що це за ракети

ATACMS є акронімом від повної назви цієї ракетної системи англійською мовою - Army TACtical Missile System ("армійська тактична ракетна система"). Це оперативно-тактичний балістичний ракетний комплекс виробництва американської оборонної компанії Lockheed Martin. Ці ракети, завдовжки у чотири метри, діаметром у 610 міліметрів та вагою у понад півтори тонни, можуть нести як унітарні боєголовки, так і касетні елементи ураження. Найбільш далекобійні варіанти ракет ATACMS здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Чи може Україна отримати більше ракет ATACMS

Україна поки що отримала від США лише обмежену кількість ракет ATACMS. На офіційному рівні кількість не озвучується - за даними американських ЗМІ, йдеться про партію від 12 до 20 одиниць. Але, на думку експертів, це лише питання часу, коли Київ отримає більше ракет, як і інші, більш просунутіші модифікації ATACMS.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також вважають, що, цілком вірогідно, використання ATACMS змусять командування військ РФ "розосередити авіаційні засоби і перебазувати частину літаків на аеродроми, віддалені від лінії фронту".

"Версія ATACMS великої дальності з касетними боєголовками дозволить українським військам завдавати ударів по російських аеродромах, якими вони можуть більш масштабно знищувати російські літаки та інші об'єкти", - припускають в ISW.

Утім, там також нагадують, що російські військові постійно демонструють свою здатність адаптуватися до нових ударних можливостей ЗСУ, але лише після того, як зазнають помітних втрат.

Раніше західні ЗМІ писали, що передавання Україні ракет ATACMS свідчить про зміну ставлення президента США Джо Байдена до підтримки Києва. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: