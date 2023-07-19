Ракета Онікс: що про неї відомо та чи можна її збити засобами ППО

В деяких російських джерелах розмістили відео запуску протикорабельної ракети Онікс по цивільному об'єкту України — аеропорту Одеси. Що відомо про Онікс: її властивості, дальність стрільби та ціну.

П-800 Онікс — універсальна надзвукова протикорабельна ракета, яка має середній радіус дії. Вона була створена для боротьби з надводними військово-морськими угруповуваннями, кораблями, наземною інфраструктурою за сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Ракети Онікс: властивості і історія

Розробленням Онікса в Росії зайнялися ще наприкінці 1970-х років. Ракету відразу створювали як універсальну. За планом вона повинна були розміщуватися на будь-яких носіях, літати по комбінованій траєкторії. Це робило її важкою ціллю для виявлення та знищення.

Як вказує виробник, сучасні надзвукові протикорабельні ракети практично невразливі для сил ППО. А радіолокаційна головка самонаведення дає можливість Оніксу вражати як наземні, так і надводні об'єкти. Для виявлення мети використовують гелікоптери з радарами, літаки, підводні човни та кораблі.

Кожна ракета Онікс має індивідуальний контейнер, щоб можна було провести діагностику техніки, не вилучаючи заряду, а також транспортувати ракету. Запускається вона також з цього контейнера.

Що таке Онікс: характеристики

Це двоступінчата ракета, яка відрізняється наявністю рухової установки та може розвивати максимальну швидкість до 3182 кілометри на годину на висоті та близько 2448 кілометрів на годину біля поверхні землі. Дальність польоту ракети Онікс сягає 600 км.

Висота польоту на маршевій ділянці – 14 кілометрів, на кінцевій ділянці – 10-15 метрів. На маршевій ділянці застосовують інерційну систему з радіовисотоміром, а на кінцевому — активно-пасивну головку радіолокації самонаведення. Остання здатна виявляти ціль на відстані до 50 км.

Інші характеристики Онікс такі:

діаметр – 0,67 метра;

розмах крила – 1,7 метра;

стартова маса ракети – 3000 кілограмів, з транспортно-пусковою склянкою (ТПС) – 3900 кілограмів;

маса бойової частини – 300 кілограмів;

дальність виявлення мети (активний режим) – не менше ніж 50 кілометрів;

час готовності до запуску – не більше ніж 2 хвилини;

умови роботи ДСП – шторм до 7 балів;

паливо - гас Т-6.

Існує два варіанти Онікса: корабельний (довжина 8 м) та авіаційний (довжина 6,1 м). Також існує два види ракет:

Яхонт — експортний варіант, який дуже схожий на оригінал, хоча має й деякі відмінності (дальність польоту ракети – до 300 кілометрів по комбінованій траєкторії, може набирати висоту від 120 до 300 кілометрів, бойова частина важить 200 кілограмів);

Онікс-М — модернізована версія, яка була створена 2019 року на базі Оніксу. Підвищилася точність ураження цілей, збільшилася максимальна дальність стрільби до 800 км, підвищилася захищеність ракети від засобів радіоелектронної боротьби.

Що таке БРК Бастіон і чим він пов'язаний з Онікс

Надзвукова протикорабельна ракета П-800 Онікс оснащується БРК Бастіон. Також до його складу входять:

машина бойового керування;

машини забезпечення бойового чергування;

самохідні пускові установки;

апаратура інформаційно-технічного сполучення бойових засобів комплексу з вищими ланками управління;

транспортно-зарядні машини;

навчально-тренувальні засоби;

комплекс засобів технічного обслуговування;

вертолітний комплекс цілевказівки.

Береговий ракетний комплекс може максимально віддалятися від берега на 200 км. Час розгортання з похідного до бойового становища до 5 хвилин. Одна батарея БРК має чотири пускові установки з двома ракетами Онікс на кожній.

Ціна однієї ракети Онікс складає від $1,25 млн до $1,30.

Ракета Онікс: чи можна все ж таки збити

За словами військового експерта Олександра Коваленко, наша ППО вже досить давно і ефективно перехоплює ракети Онікс.

А ось військовий експерт Олег Катков пояснив 24 каналу, що Онікси досить важко виявити, тому що робити це потрібно за обмежений час, щоб встигнути випустити по ній ракету. Також Онікс низьковисотна ракета, яка може летіти досить низько над землею, через що її важко побачити вчасно.

Проти ракет Онікс можуть бути ефективними ЗРК Patriot та французька система протиракетної обороти SAMP/T, яка, хоч і була розроблена проти балістичних цілей, також може протидіяти крилатим ракетам, що низько літають.

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