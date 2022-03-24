Протиповітряна оборона України стає дивовижною козирною картою проти Росії

Росія вторглася в Україну у лютому з арсеналом сучасних винищувачів, бомбардувальників і керованих ракет, але значні бойові втрати за більш ніж три тижні боїв ставлять під сумнів, чи зможе Москва колись повністю домінувати у небі.

Для завдання важких втрат російським бойовим літакам і вертольотам українські військові використовують суміш радянських зенітних систем 80-х років і сучасних, що поставляються США та іншими Західними країнами. США та інші країни спішно постачають додаткові протиповітряні системи, щоб допомогти поповнити арсенал України для подальшого покарання Росії.

За словами українських військових, ці зусилля призвели принаймні до відносного тимчасово затишшя російських операцій у небі. Останніми днями російські офіційні особи все частіше наголошують, що вони використовують крилаті та балістичні ракети для атаки цілей в Україні.

Масштаби втрат російської авіації важко визначити. У понеділок Генеральний штаб України заявив, що від початку війни було знищено 97 російських літаків, зокрема, 121 гвинтокрилів та 24 безпілотники. Водночас Oryx Blog, сайт, який відслідковує втрати військової техніки, повідомляє, що Росія втратила 15 літаків, 34 гвинтокрили та 13 безпілотників. Серед збитих систем – сучасні російські ударні винищувачі Су-34 та бойові вертольоти Ка-52.

Постачання сучасних протиповітряних систем меншої дальності від країн Заходу було життєво важливим для здатності Києва захистити себе. Під час візиту до США у листопаді міністр оборони України Олексів Рєзніков наполягав на наданні Вашингтоном систем ППО, зокрема сучасних протиракетних систем Patriot. У той час як Росія накопичувала війська та танки на українському кордоні, команда Пентагону вирушила до України, аби оцінити протиповітряну оборону. Тоді Сполучені Штати відмовилися передавати Patriots, натомість відправили ракети Stinger, які українські піхотні підрозділи швидко інтегрували, за словами колишніх українських чиновників оборони.

Минулого тижня США заявили про надання Україні в рамках пакету військової допомоги 800 мільйонів доларів та постачання ще 800 систем "Stinger" для збільшення запасів.

Стінгери / Олексій Резніков / Facebook

Надходження зброї допомогло Україні зміцнити оборону, але не запобігти значних втрат від російських авіаударів по військових та цивільних об'єктах. В останні дні Росія завдала ударів на сході України та поблизу українського кордону з Польщею. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Захід запровадити безпольотну зону над його країною. Однак це прохання було відхилено, зокрема через ризик ескалації та прямого участі країн НАТО у війні проти Росії.

Нездатність Росії захопити повітряний простір над Україною, на думку оборонних аналітиків, пов'язана з помилками, що дорого коштують, у перші дні бойових дій. Росія завдала ударів балістичними та крилатими ракетами по військових об'єктах, зруйнувавши злітно-посадкові смуги аеропортів та знищивши радарні системи раннього попередження. Але їй не вдалося вивести з ладу більшість зенітно-ракетних комплексів України.

"Вони не знищили нашу протиповітряну оборону у перші 48 годин", - сказав Олег Жданов, полковник запасу української армії та військовий аналітик. - "Це була їхня критична помилка. Тепер підібратися до нашої ППО практично неможливо".

Українські протиповітряні системи великої дальності також змусили російських пілотів летіти нижче, щоб уникнути цих систем, але це поставило їх у зону дії переносних протитанкових комплексів, вважають аналітики оборонної галузі. Внаслідок цього російські літаки опинилися під прицілом ракет меншої дальності з тепловим наведенням, що стало перетворюватися на тир для українських ППО у деяких частинах країни.

За вісім років, з того часу коли Росія підтримала сепаратистів на Донбасі, що призвело до бойових дій там, Київ розробив стратегію, як боротися зі своїм потужнішим ворогом. “Ми розробили різні прийоми, щоб дати ворогові по зубах”, – сказав речник ВПС України Юрій Ігнат.

Український протиповітряний арсенал переважно складається зі зброї, що залишилася після розпаду Радянського Союзу 30 років тому. Серед обладнання – система великої дальності С-300, яка колись була найпопулярнішою системою, яка надійшла на озброєння Радянського Союзу у 70-х роках. Незважаючи на свій вік, така зброя залишається ефективною, вражаючи цілі на відстані 25 миль або більше, залежно від моделі та конфігурації.

За даними російського державного експортного агентства, зенітна ракетна система “БУК” досягає повітряних цілей на відстані до 28 миль, її ефективність була брутально продемонстрована під час збиття пасажирського літака Malaysia Airlines над Донбасом 2014 року, після чого Нідерландський суд висунув звинувачення чотирьом чоловікам, пов'язаним із діяльністю там Росії.

"Військово-повітряні сили успішно б'ють окупантів зброєю 80-х років", - йдеться у заяві командування ВПС України.

Ноу-хау українських військових у використанні такого старого обладнання не залишилося непоміченим Західними союзниками. Німеччина та Нідерланди відправили системи протиповітряної оборони Patriot до Словаччини, щоб звільнити С-300 часів Варшавського договору за для поставки в Україну. США також надсилають в Україну зенітні системи SA-8 радянських часів, які вона таємно придбала для підтримки збройних сил цієї країни.

Українські військові не публікують подробиць про бойові дії ППО, але соціальні мережі рясніють відеороликами, на яких російські бойові літаки та вертольоти горять і розпадаються у небі.

Майже після місяця бойових дій українська протиповітряна оборона також зазнала втрат. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень Лондонського оборонного аналітичного центру, країна мала 250 систем С-300 до початку війни. Росія заявила, що з того часу знищила 123 українські системи ППО, зокрема, С-300 та інші системи. За даними Oryx, Україна втратила 18 зенітно-ракетних систем і що російські війська захопили близько 16 систем малої дальності, переносні ракетні установки.

Деякі українські регіони залишаються досить беззахисними від повітряного нападу, наприклад, в обложеному Маріуполі на південному сході країни, російські авіаудари вразили цивільні об'єкти, школи, пологовий будинок та лікарню для лікування раку, а також театр, який служив притулком.

Маріуполь / Associated Press

Проте протиповітряна оборона інших міст, насамперед Києва, залишається укріпленою, кажуть оборонні аналітики та українські чиновники.

Москва стала завдавати авіаударів з-за меж досяжності української протиповітряної оборони. Коли літаки завдавали ракетних ударів по об'єктах ремонту літаків та військово-тренувального табору на заході України, вони робили це у відносній безпеці, пролітаючи над Чорним морем та використовуючи зброю далекого радіусу дії.

Ефективності української ППО сприяли нові підходи ведення бойових дій, які були прийняті військовими після переорієнтації до стандартів НАТО та відмови від радянського централізованого командування.

"Дії цих підрозділів стали швидшими і, зрештою, ефективнішими", - говорить Ігор Романенко, колишній заступник начальника штабу збройних сил України, який спеціалізувався на питаннях протиповітряної оборони.

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